Фондовые индексы АТР падают на статданных из Японии

Ведущие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник, 13 августа, негативную динамику после обнародования статданных из Японии.

Так, японский Nikkei 225 упал на 0,02% - до 8889,90 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 0,06% и составил 746,35 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,67% и составил 1933,37 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,21% и достиг 3060,72 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite уменьшился на 0,14%, составив 2157,10 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,23%, достигнув 4287,30 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,14% и составил 20108,04 пункта.

За апрель-июнь ВВП Японии вырос на 1,4% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали роста на 2,3%. При этом показатель за первый квартал был пересмотрен в сторону повышения до роста на 5,5% с объявленных ранее 4,7%.

По сравнению с январем-мартом рост экономии Японии во втором квартале составил 0,3%, что расходится с ожиданиями рынка - эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,6%.

По мнению экспертов, статданные свидетельствуют о том, что экономике страны потребуется больше времени на борьбу с дефляцией, которая продолжит оставаться стимулом для проведения дополнительного смягчения со стороны Банка Японии, передает РИА "Новости".