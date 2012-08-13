WIG-Ukrainе прибавил за неделю более 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrainе закончил прошлую неделю 3,1% ростом, закрывшись на максимальных своих значениях с начала мая текущего года на уровне 735,13 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, среди входящих в индикатор десяти украинских эмитентов за последние пять торговых сессий подешевели только бумаги угольных компаний Coal Energy и Sadovaya Group потерявших около 11% и 8%, соответственно.

Рост других компаний составил от около 1% до более 15%.

Больше всего на прошлой неделе подорожали бумаги сельскохозяйственного Agroton, акции которого в июне текущего года достигли своего исторического минимума в 7,29 злотых за штуку (1USD=3,3PLN), что почти в 4 раза меньше стоимости первого дня торгов на Варшавской бирже в ноябре 2010 года.

В пятницу инвесторы платили за бумаги компании почти 12 злотых.

Среди лидеров роста оказались прибавивший почти 8% KSG-Agro и более 6,5% Astarta.

Бумаги дебютировавшей на Варшавском рынке в мае прошлого года Industrial Milk Company (IMC) завершили прошлую неделю на историческом максимуме: инвесторы платили за ее акции 14,6 злотых за штуку, что почти на 30% больше цены дебюта.

За последние пять сессий акции компании подорожали на почти 6%.

Основные индексы Варшавской фондовой биржи также закончили прошлую неделю ростом.

Индекс "голубых фишек" поднялся на 4,35%, завершив торги выше уровня 2,3 тыс. пунктов, впервые с конца марта текущего года.

Индикатор всего рынка WIG прибавил 3,41% на фоне роста индексов небольших и средних компаний от 0,23 до 1,54%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделю 0,36% минусом после почти 10% роста за июль.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 10 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка. Запущенный с базовых тысячу пунктов индекс достиг своего исторического минимума в конце мая на уровне 592,37 пунктов.

За первое полугодие WIG-Ukrainе потерял более 8% на фоне почти 4% плюса польских "голубых фишек" и около 6,5-10% роста других основных индексов польского рынка.