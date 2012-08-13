Биржевой дебют "Манчестер Юнайтед" разочаровал инвесторов

Проведенное в конце прошлой недели британским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" публичное размещение акций не вызвало ажиотажа на мировом фондовом рынке и принесло клубу на 100 млн долларов меньше, чем ожидали организаторы IPO.

Как сообщает проводившая это размещение Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), цена размещения одной акции Manchester United Ltd составила 14 долларов при ожидавшемся организаторами ориентире 16-20 долларов.

Таким образом, один из грандов мирового футбола продажей 16,7 млн акций сумел привлечь лишь 233,2 млн долларов.

"Манчестер Юнайтед", оцененный рынком в 2,3 млрд долларов, планирует направить привлеченные от продажи акций средства на сокращение долга в размере почти 663 млн долларов и покупку новых игроков.

Несмотря на прохладное отношение инвесторов, IPO Manchester United Ltd стало крупнейшим публичным размещением акций спортивной команды в мировой истории.

В 1999 году Всемирная борцовская организация привлекла в результате IPO 190 млн долларов.

Изначально британский футбольный клуб рассматривал в качестве площадки для своего дебюта биржу в Гонконге. Позже клуб запланировал провести листинг в Сингапуре во второй половине прошлого года, но в итоге притормозил из-за неблагоприятных рыночных условий.

Годовой доход клуба с июля 2011 года по июнь 2012 года оценивается в 519 млн долларов. В 2012 году «МЮ» планирует выручку на уровне 503 млн долларов.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году и на сегодняшний день, согласно исследованию Kantar, насчитывает 659 миллионов поклонников по всему миру, почти половина из которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.