KDM Shipping получила в рамках IPO на Варшавской бирже 7 млн долларов

Варшава. Украинский перевозчик водным транспортом компания KDM Shipping получила "чистыми" от продажи своего 10,9% пакета на Варшавской фондовой бирже 7 млн долларов из 7,62 млн, привлеченных в ходе первичного размещения акций.

Об этом компания сообщила в понедельник в системе раскрытия информации Варшавской биржи.

"Финальная стоимость публичного размещения составила 25 790 400 злотых (USD 7 620 601). Чистые поступления – 7 008 045 USD, в том числе, дополнительные поступления из-за разницы курса", - отметила компания.

Зарегистрированная на Кипре KDM Shipping, специализирующаяся на грузовых и пассажирских перевозках судами типа "река-море", сообщила об увеличении своего уставного капитала в результате проведенного IPO до 72 960 евро.

Компания также напомнила, что в ходе первичного размещения акций ей удалось продать 796 тыс. акций вместо планируемых к продаже 3,5 млн бумаг, более 90% которых приобрели институциональные инвесторы.

Акционеры продали акции по цене 32,4 злотых за штуку (1USD=3,3PLN).

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping планировала привлечь в ходе IPO 33 млн долларов, 26 млн из которых хотела направить на покупку бывших в употреблении сухогрузов для удвоения мощностей своего грузового флота до около 50 тыс. тонн, а остальные - на утроение мощностей принадлежащего ей судостроительного завода в Херсоне.

Справка УНИАН. В прошлом году компания KDM Shipping почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки, 80% которой обеспечили грузовые перевозки, осуществляемые KDM Shipping на ее 8 судах в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

После IPO доля главных акционеров KDM Shipping, генерального директора компании Константина Молодковца и финансового директора Дениса Молодковца, составляет 69,9% и 10,28%, соответственно.

6,17% акций компании принадлежит компании Miralex Inc, остальное - free float.

На сегодняшнем открытии торгов акции KDM Shipping стоили около 32 злотых, что равнозначно капитализации компании в около 70 млн долларов.