Инвесторы не спешат бросаться в омут коррекции - эксперт

Инвесторы не спешат бросаться с головой в «омут коррекции».

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «финансовые рынки начинают неделю без особого воодушевления». В то же время, рынкам удастся отсрочить принятие решения о направлении движения до завтрашней торговой сессии, дождавшись, таким образом, публикации оценки роста ВВП многих европейских стран. Однако такое развитие событий не является основным сценарием, полагает П.Ильяшенко.

Как прогнозирует аналитик, с большей вероятностью следует ждать постепенного снижения рисковых активов, которое должно продлиться как минимум до середины текущей недели. «Несмотря на то, что при определенном стечении обстоятельств коррекция может оказаться глубокой, мы не видим возможности для агрессивной ставки на снижение рынка. Мы считаем, что на данном этапе защищать позиции в акциях лучше с помощью опционов», - считает он.