Индекс Украинской биржи снизился четвертую неделю подряд - эксперты

Индекс Украинской биржи (UX) зафиксировал снижение четвертую неделю подряд.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что по результатам прошлой недели индекс UX просел на 0,9%. Всю торговую сессию пятницы, 10 августа, индекс Украинской биржи (+0,24%) торговался в красной зоне и лишь под закрытие вышел в плюс. Какой-либо определенной тенденции в изменении котировок не было: бумаги одного сектора зафиксировали как рост, так и снижение. Следует выделить рост «Мотор Сичи» (+1,9%), которая уже третий месяц подряд пытается пробить уровень сопротивления 2300 грн.

По словам аналитиков, европейский индекс Stoxx 600, несмотря на снижение в пятницу, завершил ростом 10-ю неделю подряд. Негативный фон торгов 10 августа создала негативная макростатистика из Китая, свидетельствующая о замедлении экономики этой страны.

Аналитики напоминают, что на текущей неделе ожидается выход макростатистики как из США, так и Европы. В частности, Германия и Франция опубликуют данные по ВВП за второй квартал 2012 года, а Греция разместит гособлигации на сумму 3 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 10 августа, вырос на 0,24% – до 1069,58 пункта. Общий объем торгов составил 58,0 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,41% – до 394,98 пункта. Общий объем торгов составил 227,9 млн грн.