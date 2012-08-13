Индекс Украинской биржи в понедельник вырос на 0,83%, ПФТС - на 0,03%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 13 августа вырос на 0,83% – до 1078,41 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 67,5 млн грн, из которых на фондовом рынке – 31,5 млн грн, на срочном рынке – 36,0 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (+3,64%), Алчевского металлургического комбината (+1,65%). Лидером снижения стоимости стали акции «Азовстали» (-0,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 13 августа вырос на 0,03% – до 395,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 748,4 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 62,9 млн грн, на акции - 0,6 млн грн, на облигации предприятий – 684,8 млн грн.