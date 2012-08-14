ФГИУ за семь месяцев получил от приватизации 5,1 млрд грн - более 50% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-июле т.г. получил от приватизации 5,1 млрд грн, что составляет 51% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 605,4 млн грн (72,9% годового плана).

Фонд также получил в январе-июле т.г. 566,5 млн грн (205% годового плана) поступлений от дивидендов.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.