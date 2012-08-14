Права держателей облигаций расширят - законопроект

12:52, 14 августа 2012
Фондовый рынок
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем очередном заседании одобрила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно развития рынка облигаций», расширяющий права держателей облигаций, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на члена НКЦБФР Анатолия Амелина, данным законопроектом предлагается ввести институт общего собрания владельцев корпоративных облигаций, с предоставлением такому собранию, в частности, прав согласовывать решение эмитента об операциях с его активами в случае ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям. Также, помимо этого, согласования потребует процесс реструктуризации обязательств и внесение любых изменений в проспект эмиссии.

Кроме того, указанный законопроект предусматривает определение понятия «корпоративные облигации», их видов (биржевые, инфраструктурные, концессионные) и создания механизмов эмиссии таких облигаций. Предполагается, что инфраструктурные облигации будут выпускаться для финансирования инфраструктурной модернизации в рамках государственно-частного партнерства. В то же время, размещение концессионных облигаций вида инфраструктурных облигаций будет осуществляться с целью финансирования создания или восстановления инфраструктуры, что предусмотрено договором концессии. Что касается биржевых облигаций, то они будут выпускаться по упрощенной процедуре для обращения исключительно на фондовых биржах.

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