АМКУ разрешил Arawak Energy Ukraine приобрести 25% Geo-Alliance

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине, сказано в сообщении ведомства.

Согласно сообщению Антимонопольного комитета, предоставленное разрешение компании Arawak Energy Ukraine BV на приобретение акций компании Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited даст возможность обеспечить превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

В комментарии УНИАН старший аналитик Dragon Capital Денис Саква отметил, что в 2010 году компания Geo Alliance пыталась провести IPO для привлечения средств для дальнейшего развития компании, но неблагоприятная рыночная ситуация и новостной фон в Украине, связанный с приостановкой действия лицензий Regal Petroleum, помешали дебюту.

"Сейчас, скорее всего, компания привлекает деньги через продажу своей части Arawak Energy Ukraine для финансирования поисковых работ и интенсификации добычи. Такие действия намного проще и дешевле проведения первичного размещения, плюс помогают привлечь стратегического инвестора с опытом работы в постсоветском пространстве», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Geo Alliance объявила о планах разместить 34,1% пакет акций на Варшавской фондовой бирже с целью привлечения около 250 млн долларов. Однако уже в декабре 2010 года компания отказалась от объявленного первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже, объяснив решение неблагоприятными рыночными условиями.

Справка УНИАН. Arawak Energy занимается разведкой и добычей углеводородов в России, Казахстане и Азербайджане и в 2009 году была приобретена Vitol Group – одним из крупнейших мировых нефтетрейдеров. Vitol Group в 2011 году продала 135 млн т сырой нефти, она удерживает около 40% мировых морских перевозок нефти и насчитывает порядка 350 углеводородных проектов во всем мире. «Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа. «Гео Альянс» входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.