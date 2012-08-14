Dragon Сapital прогнозирует более чем трехкратный рост выручки украинской IMC в 2012 году

Варшава. Аналитики инвестиционной компании Dragon Сapital прогнозируют в текущем году выручку украинского агрохолдинга Industrial Milk Company (IMC) на уровне 95,3 млн долларов, что на 228% больше прошлогодних показателей.

Согласно заключению аналитиков, которым располагает УНИАН, такой рост доходов будет достигнут благодаря увеличению, главным образом, продажи зерновых обеспечивающей компании около 80% выручки.

Эксперты считают, что в текущем году выручка от зерновых увеличится в годовом выражении на 341% до 82,1 млн долларов.

Dragon Сapital также прогнозирует EBITDA в 2012 на уровне 39 млн долларов, что на 61% больше, чем годом ранее.

В тоже время, по оценкам аналитиков, маржа EBITDA в текущем году снизиться на 11,2 п.п. до 34,3% из-за худшего урожая, вызванного плохими погодными условиями.

Аналитики считают, что выручка компании в 2013 году увеличиться до 145 млн долларов, а в 2020 году достигнет 317 млн долларов.

Dragon Сapital рекомендует покупать акции IMC, определив их целевую цену на уровне 20 злотых за штуку (около 6 долларов).

В ходе сегодняшних торгов бумаги дебютировавшей на Варшавской фондовом рынке в мае прошлого года компании стоили около 15 злотых.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Industrial Milk Company увеличила чистую прибыль на 17% до 17,3 млн долларов при снижении выручки на 16% до 29 млн долларов.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания IMC занимается, главным образом, растениеводством в северных и центральных областях Украины, а также животноводством и производством молока (входит в десятку его крупнейших производителей в стране). По последним данным, компания владеет земельным банком 82,700 га и хранилищами мощностью 221 тыс. тонн.

В первом квартале IMC сократила чистую прибыль на 9% до 94 тыс. долларов при росте выручки на 125% до 18,3 млн долларов.

По последним данным, 68,66% акций IMC принадлежит Agrovalley Limited, 9,58% - входящего в VTB Group Российскому коммерческому банку, 5,1% польской Amplico PTE, остальные - free float.