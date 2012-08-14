Спрос на ОВГЗ на аукционе 14 августа отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что на аукционе по продаже ОВГЗ 14 августа рыночный спрос на госбумаги скорее всего будет отсутствовать.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ на аукционе 7 августа. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.