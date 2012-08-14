Индекс Украинской биржи во вторник вырос на 0,24%, ПФТС - на 0,17%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 14 августа вырос на 0,24% – до 1080,99 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 61,9 млн грн, из которых на фондовом рынке – 25 млн грн, на срочном рынке – 36,7 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Азовстали» (+1,50%), Авдеевского коксохима (+1,62%), "Укрсоцбанка" (+1,37%). Лидером снижения стоимости стали акции "Укрнафты" (-1,58%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 14 августа вырос на 0,17% – до 395,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 737,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 1 млрд 257,6 млн грн, на акции - 1,4 млн грн, на облигации предприятий – 478,5 млн грн.

При этом лидером торгов среди корпоративных облигаций стали облигации дочернего банка "Сбербанка России", на которые пришлось 320 млн грн.