Аукционы Минфина по продаже ОВГЗ сейчас носят технический характер - эксперт

Предложение Министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), не интересных рынку, говорит о техническом характере аукционов по продаже госбумаг, считает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен.

«Предложение Минфином исключительно 5-летних и 7-летних облигаций в этом месяце (согласно графику размещений на август), свидетельствует о техническом характере таких аукционов и отсутствии потребности в привлечении рыночного финансирования», - сказал он.

По его мнению, в случае необходимости привлечь средства в бюджет Минфин использует дружественный спрос от государственных банков либо других банков с поддержкой со стороны НБУ.

А.Вальчишен отметил, что в среду 15 августа Минфину необходимо выплатить 0,98 млрд грн в счет погашения и обслуживания долга, 0,78 млрд грн из которых будет составлять выплата основного долга по краткосрочным ОВГЗ, размещенным в начале этого года. «Следовательно, предложив рынку приемлемые сроки и доходности, Минфин мог рассчитывать на рефинансирование части этой выплаты. Но для Минфина более приемлемым на сегодня является использование средств от внешних займов для покрытия текущих долговых выплат», - говорит эксперт.

В то же время он обращает внимание, что следующий аукцион будет предшествовать крупным выплатам основного долга по НДС-ОВГЗ, которые составят 1,64 млрд грн за три дня, что может потребовать от Минфина частичного рефинансирования платежей. «Однако это рефинансирование, скорее всего, будет осуществлено не на следующей неделе, а 28 августа, чтобы повысить уровень остатков средств на счетах правительства в национальной валюте», - считает А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, на аукционе Минфина по продаже ОВГЗ во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На аукционе 7 августа Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.