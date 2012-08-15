На продажу выставлены пакеты акций 12 обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний - «Днепропетровск-», «Запорожье-», «Луганск-», «Лубны-», «Кременчуг-», "Сумы-", "Винница-", "Житомир-", "Тысменица-", "Крым-", "Волынь-", "Черновцыгаз".

Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, приватизационный конкурс по продаже 26% ПАО «Днепропетровскгаз» будет проведен 5 сентября т.г. Стартовая цена госпакета установлена в размере 58 млн грн, шаг торгов - 600 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 5,2 млн грн.

25% ПАО «Запорожьегаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 6 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 80,6 млн грн, шаг торгов - 150 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

26% ПАО «Луганскгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 7 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 80,6 млн грн, шаг торгов - 810 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

26% ПАО «Лубныгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 11 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 330 тыс грн, шаг торгов - 5 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

26% ПАО «Кременчуггаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 12 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 6,7 млн грн, шаг торгов - 70 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 1 млн грн.

25,788% ПАО «Сумыгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 10 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 15,6 млн грн, шаг торгов - 160 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 4 млн грн.

22,059% ПАО «Винницагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 14 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 1,5 млн грн, шаг торгов - 15 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,2 млн грн.

15,864% ПАО «Житомиргаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 17 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 9,7 млн грн, шаг торгов - 100 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,4 млн грн.

26% ПАО «Тысменицагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 13 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 160 тыс. грн, шаг торгов - 2 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 720 тыс. грн.

23,989% ПАО «Крымгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 20 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 41,8 млн грн, шаг торгов - 420 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 8 млн грн.

23,416% ПАО «Волыньгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 19 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 24,3 млн грн, шаг торгов - 250 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

20,393% ПАО «Черновцыгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 18 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 6,7 млн грн, шаг торгов - 70 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества для их последующей приватизации.

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