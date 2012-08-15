"Крымский Титан" включен в перечень объектов приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2012-13 гг., госпакет ЧАО "Крымский Титан" в размере 50% плюс 1 акция, сообщает официальное издание Фонда "Ведомости приватизации" от 15 августа.

Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета "Крымского Титана" составляет 368 млн 73 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров Украины в июле т.г. принял распоряжение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества “Государственная холдинговая компания “Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК. Согласно документу, ФГИУ должен исключить из уставного капитала и продать госпакет акций ЧАО “Крымский титан” в размере 50% плюс 1 акция; через месяц исключить и продать 100% акций ПАО “Сумыхимпром” и ПАО “ГАК “Титан”.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав «Крымского Титана», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЧАО «Крымский Титан».

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