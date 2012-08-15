Керченский судоремонтный завод выставят на аукцион 7 сентября

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 7 сентября т.г. проведет аукцион по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Керченский судоремонтный завод". Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 15 августа.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет (с НДС) 31 млн 314 тыс. грн (в том числе НДС - 5 млн 219 тыс. грн).

Ранее ФГИУ уже выставлял на продажу "Керченский судоремонтный завод", однако объявленный приватизационный конкурс так и не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. ГП «Керченский судоремонтный завод» занимается ремонтом судов различного назначения, строительством маломерных судов, производством продукции машиностроения и пр. Предприятие располагается в бухте Керченского пролива, в центральной части г. Керчь. Часть активов предприятия на данный момент находится в налоговом залоге.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 1,26 млн грн, кредиторская задолженность - 23,9 млн грн, дебиторская - 1,4 млн грн, стоимость активов - 29 млн грн.