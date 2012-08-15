За 3 месяца на мировых фондовых биржах был отложен целый ряд сделок IPO - PwC

За последний квартал на мировых фондовых биржах был отложен или полностью отменен целый ряд сделок IPO общей стоимостью более 8 млрд евро.

Об этом говорится в обзоре PricewaterhouseCoopers (PwC) рынка IPO, которым располагает агентство .

"За последние три месяца многие владельцы компаний, которые планировали выход на публичный фондовый рынок, решили подождать до лучших времен. Причинами этого стали сомнения относительно перспектив экономического роста в мире и в Китае в частности, а также долговой кризис, от которого страдает еврозона. Влияние этих двух факторов привело к рекордно высокому уровню индексов волатильности с ноября 2011 г.", - отмечается в исследовании.

По последним данным специалистов PwC, после некоторых оптимистических проявлений оживления активности на европейском рынке IPO, которое наблюдалось в течение первых трех месяцев этого года, рост значительно замедлился - в результате 80 соглашений было привлечено лишь 0,7 млрд евро. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в течение которого в результате 134 сделок было привлечено 13,4 млрд евро (включая IPO компании Glencore на сумму 6,9 млрд евро), в 2012 г. количество заключенных сделок уменьшилось на 40%, а объем привлеченного капитала - на 95%. Как отмечается в исследовании, ослабление рынка IPO связано не только с состоянием рынка в целом, но и с тем, что вследствие сложной рыночной конъюнктуры, сложившейся во втором полугодии 2011 г., некоторые компании приняли решение отложить проведение IPO на 6-12 месяцев.

На Лондонской фондовой бирже было заключено всего 19 сделок IPO стоимостью 0,3 млрд евро, что ниже показателей за предыдущие годы на 46% по количеству сделок и на 97% по объему привлеченного капитала (за предыдущий год в результате 35 сделок было привлечено 10,3 миллиарда евро).

«Активность в сфере IPO на Лондонской фондовой бирже носит, мягко говоря, сдержанный характер. Тем не менее, компании продолжают проявлять большой интерес к выходу на Лондонскую фондовую биржу. Особенно это касается горнодобывающих компаний из развивающихся стран. Поскольку сейчас возможности на рынке IPO стремительно уменьшаются, компании как никогда ранее концентрируют свои усилия на обеспечении готовности к выходу на IPO, когда - а не если - эти возможности расширятся», - прокомментировал Марк Хьюз, партнер группы PwC по сопровождению сделок на рынках капитала

На рынке IPO в США наблюдалась высокая активность в течение первых двух месяцев второго квартала: было заключено 27 сделок. Однако в мае продолжающееся беспокойство по поводу экономической ситуации на внутреннем и международном рынке привело к снижению активности. Общий объем капитала, привлеченного в результате IPO во втором квартале 2012 года составил 16,5 млрд евро (включая IPO компании Facebook на сумму 12,5 млрд евро), что превышает показатели за аналогичный период предыдущего года на 66% и занимает третье место среди лучших квартальных результатов по объему привлеченного капитала с 2007 года.

За первое полугодие 2012 года на рынках Китая было совершено 117 сделок IPO на сумму 10,5 млрд евро, что хуже показателей за аналогичный период предыдущего года на 49% по количеству сделок и на 74% - по объему связывающего капитала. Для сравнения - в 2011 г. в результате 229 сделок было привлечено 40,2 млрд евро. Что касается остальных азиатских рынков, то именно здесь была заключена вторая после Facebook крупнейшая сделка в мировом масштабе: в июне 2012 года на малайзийской фондовой бирже компания Felda привлекла 2,4 млрд евро.

"Из всех крупных рынков низкая активность наблюдалась на европейском рынке. Эта тенденция, вероятно, продлится до середины второго полугодия 2012 года, при этом активность будет зависеть от восстановления уверенности инвесторов и улучшения настроений на рынке", - отмечается в исследовании.