Индекс Украинской биржи в среду снизился на 0,67%, ПФТС - на 0,03%
18:10, 15 августа 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов 15 августа снизился на 0,67% – до 1073,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49,6 млн грн, из которых на фондовом рынке – 22,7 млн грн, на срочном рынке – 26,8 млн грн.
Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-2,18%), "Укрсоцбанка" (-1,53%), Енакиевского метзавода (-1,28%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 15 августа снизился на 0,03% – до 395,66 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 89,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 87,4 млн грн, на акции - 1,4 млн грн, на облигации предприятий – 1 млн грн.
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