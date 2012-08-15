Янукович подписал закон о создании и ликвидации институтов совместного инвестирования

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрена четкая последовательность действий при создании корпоративных и паевых инвестиционных фондов, а также при проведении процедуры их ликвидации.

Учитывая фактическое существование инвестиционных фондов, в состав активов которых входит определенный вид активов (фонды денежного рынка, фонды государственных ценных бумаг, фонды облигаций, фонды акций, индексные фонды, фонды банковских металлов), предлагается на законодательном уровне определить классификацию таких фондов и структуру их активов, которая отвечает современному развитию сферы совместного инвестирования.

Кроме того, законом предусмотрено установление требования об именной форме выпуска ценных бумаг институтов совместного инвестирования и существовании таких ценных бумаг в бездокументарной форме.

Также установлено требование о проведении оплаты стоимости ценных бумаг институтов совместного инвестирования, в том числе акций корпоративного инвестиционного фонда при формировании начального уставного капитала, исключительно в денежной форме.

Законом предусмотрено усовершенствование системы раскрытия информации о деятельности институтов совместного инвестирования. В частности, установлено требование о наличии у компаний по управлению активами собственного веб-сайта, на котором должна размещаться информация о компании по управлению активами (наличие лицензии, контактные данные), перечень институтов совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении такой компании, стоимость чистых активов, цена размещения и выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования, а также информация об институтах совместного инвестирования, активами которых управляет компания по управлению активами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 5 июля.