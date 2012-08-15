Инвесторы на Украинской бирже решили взять паузу - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 15 августа, проходили в негативном ключе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его мнению, после трехдневного подъема инвесторы предпочли взять паузу и зафиксировать позиции. Торговая активность сохраняется на низком уровне.

Как подчеркнул аналитик, «большую часть дня на европейских биржах царили пессимистичные настроения, обусловленные отсутствием ясности относительно политики еврочиновников по преодолению кризисных явлений в еврозоне, а также усилившимися в последнее время слухах о новых финансовых проблемах Греции. Данные по рынку Великобритании, опубликованные сегодня, несмотря на позитивный характер, мало повлияли на поведение торгов. Инвесторы понимают, что улучшения на рынке труда временны, так как вызваны проведением Олимпиады».

По информации С.Белясова, ближе к завершению торгового дня на Украинской бирже активизировались покупки. Открытие позиций подстегнула статистика по ценам и рынку труда из США, оказавшаяся достаточно сильной. В частности, рост объемов промышленного производства был максимальным за последние три месяца, а инфляция оказалась меньше прогнозов.

Как считает аналитик, «боковое движение продолжается, сил рынка на активные движения не хватает. Но на прорыве текущего коридора мы увидим очень сильное движение, которое с большей долей вероятности может оказаться нисходящим».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 августа, снизился на 0,67% – до 1073,76 пункта. Общий объем торгов составил 49,6 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 15 августа снизился на 0,03% – до 395,66 пункта. Общий объем торгов составил 89,9 млн грн.