Объемы торгов на украинском фондовом рынке остаются очень низкими - эксперты

Несмотря на достаточно высокую волатильность, объемы торгов на украинском фондовом рынке остаются очень низкими, практически в четыре раза меньше среднедневных объемов за последние несколько месяцев, прокомментировали текущую ситуацию на рынке в инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отметили в компании, не имея фундаментальных поводов для движения в ту или другую сторону, рынок ушел в боковик, и весь август индекс UX дрейфует в диапазоне 1050-1100 пунктов. Похожая ситуация, по мнению трейдеров Dragon Capital, отмечается и на американском индексе широкого рынка S&P500, который в последние дни находится чуть выше уровня 1400 п., без каких-либо существенных колебаний.

"Но в целом на всех мировых рынках преобладают умеренно-позитивные настроения. Практически все попытки продавить свои индексы вниз к завершению сессии попросту выкупаются. Объяснением такого поведения может быть только спекулятивный всплеск на рынке «черного золота» на фоне ситуации, которая сейчас происходит на рынке трежерис США, а также в облигациях Японии и Германии", - отметили в компании.