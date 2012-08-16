Акции на мировых фондовых биржах дорожают - эксперт

Акции на мировых фондовых биржах сегодня дорожают.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, инвесторам по душе вчерашняя перемена настроений и комментарии китайского Премьера Вэнь Цзябао о том, что возможность для стимулирования экономики Китая с помощью монетарной политики существует. Однако ждать резкого роста акций все же не стоит.

Как считает П.Ильяшенко, «на мировых площадках торговая сессия среды, 15 августа, стала зеркальным отражением торговой сессии вторника. Если позавчера инвесторы начинали день покупками, но закончили продажами, то вчера нерешительность продавцов позволила покупателям вновь перехватить инициативу. При этом, правда, динамика рынков отражает целый ряд противоречий – от роста акций на фоне роста доллара до роста доходности казначейских обязательств США на фоне низкого спроса на акции компаний, ориентированных на мировую экономику (сырьевые и промышленные компании)».

Возможно, предполагает аналитик, это просто эффект сезонного снижения торговой активности. Хотя, конечно, нельзя исключать вариант с тем, что рынки делают сложную ставку на пока непонятное развитие ситуации в будущем. По его мнению, на данный момент лучше относиться к противоречиям как к сезонному явлению.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 августа, снизился на 0,67% – до 1073,76 пункта. Общий объем торгов составил 49,6 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 15 августа снизился на 0,03% – до 395,66 пункта. Общий объем торгов составил 89,9 млн грн.