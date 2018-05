Altimo приобретает 14,8% акций Vimpelcom за 3,6 млрд долл.

Компания Altimo (входит в «Альфа Групп», Россия), выкупила у Weather Investments II (Египет) 14,8% голосующих акций международного оператора мобильной связи Vimpelcom Ltd. за 3,6 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Altimo.

В результате сделки, с учетом ранее сделанных компанией приобретений акций на фондовом рынке, доля Altimo в компании Vimpelcom Ltd. увеличится до 40,5% голосующих акций (до приобретения последнего пакета акций доля Altimo составляла 25% голосующих акций Vimpelcom Ltd.). Норвежской компании Telenor принадлежит 39,5% голосующих акций, у компании Weather Investments II после продажи пакета Altimo, осталось 3,5% голосующих акций. 6% голосующих акций Vimpelcom Ltd. принадлежит Bertofan Investments Ltd., и 11,2% - миноритарным акционерам.

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2012 года Telenor выкупил у Weather Investments II более 11% компании Vimpelcom Ltd. Также Telenor и Weather заключили пут- и колл-опционы относительно приобретения у Weather пакета акций в 3,5%. После приобретения пакета голосующих акций у Weather в феврале, Telenor стал крупнейшим акционером (по числу голосующих акций) - в настоящее время норвежскую компанию опередила Altimo. Однако, учитывая имеющийся опцион у компании Telenor, которым она может воспользоваться до апреля 2016 года, в будущем доля норвежской компании в компании Vimpelcom Ltd. может вырасти до 43% голосующих акций.

Altimo выступает за равенство долей крупнейших акционеров в Vimpelcom Ltd., в чем ее поддерживает российское государство. В частности, после февральской сделки между Telenor и Weather Investments II, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России был подан иск против норвежской компании в Арбитражный Суд г. Москвы, о признании недействительным приобретение Telenor акций VimpelCom у компании Weather Investments. ФАС считает, что сделка нарушает российский закон об иностранных инвестициях в компании, имеющей стратегическое значение (в части нарушения требования о том, что доли крупных российских и иностранных инвесторов должны быть равны).

Справка УНИАН. ОАО "ВымпелКом" входит в группу компаний Vimpelcom Ltd., которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании связи, в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. Vimpelcom Ltd., предоставляет услуги на территории с общим населением около 782 миллиона человек. По состоянию на 31 марта 2012 года общее количество абонентов компании составляло 209 миллионов.