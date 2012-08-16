Янукович подписал закон об ипотечных облигациях

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об ипотечных облигациях» относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины "Об ипотечных облигациях" относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” 30 июля.

Закон предусматривает, что обслуживающее учреждение не может быть связанным лицом управителя и/или аудитора (аудиторской фирмы). При этом управитель, эмитент и аудитор (аудиторская фирма) не могут быть связанными лицами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.