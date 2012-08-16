Французская АХА Group выходит на украинский рынок страхования жизни

Антимонопольный комитет Украины разрешил входящей в АХА Group французской компании Societe Beaujon купить более 50% в капитале страховой компании «Евростандарт Лайф», говорится в сообщении АМК.

При этом, в беседе с корреспондентом УНИАН член правления АХА в Украине Андрей Перетяжко подтвердил, что данное приобретение является «первым шагом для выхода АХА на украинский рынок страхования жизни».

При этом он подчеркнул, что на сегодня при оформлении сделки существует масса проблем, связанных с забюрократизированностью процедуры, что делает невозможным назвать даже ориентировочные сроки закрытия сделки.

А.Перетяжко отметил, что пока сделка не завершена, он не может предоставить более детальную информацию.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года, председатель правления AXA в Украине Филип Вотле относительно возможного выхода АХА на украинский рынок страхования жизни сказал следующее: «Мы, безусловно, зайдем на рынок страхования жизни, но когда именно это произойдет, все еще остается вопросом. На данный момент мы не видим больших возможностей для развития страхования жизни в Украине. Пока нецелесообразно развивать деятельность на таком маленьком рынке».

В середине ноября 2007 года Группа компаний АХА (Франция) завершила сделку по приобретению 50% + 1 акция СК «Веско» (впоследствии переименована в СК «АХА Страхование») и СК «Украинский страховой альянс» (впоследствии переименована в СК «АХА Украина»). Около 49% акций обеих страховых компаний принадлежат АКИБ «УкрСиббанк» (финансовая группа BNP Paribas).

В начале декабря 2009 года страховые компании «АХА Украина» и «АХА Страхование» заявили о намерении объединиться под единым брендом.

1 апреля 2011 года юридические лица – страховые компании «АХА Украина» и «АХА Страхование» – завершили процесс слияния. Компании объединились под одним юридическим именем – СК «АХА Страхование».

Страховая компания «АХА Страхование» по итогам 2011 года собрала страховых платежей на сумму 728,5 млн грн, страховые выплаты составили - 294,5 млн грн.