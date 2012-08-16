Стоимость чистых активов 40 открытых ИСИ за июль снизилась на 0,8%

Стоимость чистых активов (СЧА) 40 открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в течение июля т.г. снизилась на 1,5 млн грн, или на 0,8%, составив на конец месяца 184,5 млн грн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

"Динамика СЧА открытых фондов свидетельствует о том, что хотя тенденция оттока средств не изменилась на положительную, но темпы снижения СЧА почти дошли до нулевого значения", - отметили в ассоциации.

В целом, в июле доходность открытых ИСИ колебалась в пределах от +5,51% до -4,7%, средняя доходность в секторе составила +1,01%. В УАИБ также отметили, что из 40 фондов только восемь закрыли месяц с отрицательным показателем.

Совокупная СЧА 11 интервальных ИСИ в течение июля т.г. снизилась на 84,2 тыс. грн, или на 0,21%, составив на конец месяца 55,1 млн грн. Диапазон доходности интервальных фондов в июле колебался в пределах от +6,00% до -30,%. Средняя доходность интервальных фондов была отрицательной и составила -2,26%, что по сравнению с предыдущим месяцем (-1,57%) является худшим показателем. Однако снижение значения средней доходности в секторе вызвано глубоким проседанием одного из фондов.

Совокупная СЧА 16 закрытых ИСИ в течении июля т.г. увеличилась на 399,31 тыс. грн (+1,25%), составив на конец месяца 36,4 млн грн. Подавляющее большинство фондов смогла зафиксировать положительный результат благодаря переоценке инвестиционных портфелей и дополнительному размещению ценных бумаг.