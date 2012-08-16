Индекс Украинской биржи в четверг вырос, ПФТС - снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 16 августа повысился на 0,29% – до 1076,89 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 42 млн грн, из которых на фондовом рынке – 21,4 млн грн, на срочном рынке – 20,8 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+0,79%), "Укрнафты" (+0,71%), "Донбассэнерго" (+0,70%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 16 августа снизился на 0,08% – до 395,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 691,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 362 млн грн, на облигации предприятий – 328,5 млн грн, на акции - 1 млн грн.