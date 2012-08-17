Европейские фондовые рынки растут 10 недель на фоне оптимизма от центробанков - эксперты

Европейские фондовые индикаторы растут на протяжении 10 последних недель на фоне оптимизма инвесторов относительно принятия центральными банками дополнительных мер по стимулированию экономики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, европейские фондовые индексы выросли в четверг, 16 августа, на позитивных статистических данных из США и Великобритании. Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на закрытие торгов на 0,3% - до 271,22 пункта, максимального уровня с 19 марта.

По cловам аналитиков, игроки, инвестирующие в украинские бумаги, в четверг также играли на повышение. UX прибавил 0,3%, тогда как WIG-Ukraine вырос на 1,4%. Из торгуемых на Украинской бирже фишек существенно просел Стахановский ВСЗ (-2,3%). Согласно последним данным, компания значительно отстает от производственных планов по выпуску вагонов.

По мнению аналитиков, наиболее важным событием вчерашнего дня оказалась публикация Укрстатом индекса промпроизводства в Украине за июль. Хотя падения несколько замедлилось по сравнению с июнем, однако следует ожидать дальнейшего падения индекса промпроизводства в августе – сентябре.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 16 августа, повысился на 0,29% – до 1076,89 пункта. Общий объем торгов составил 42 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,08% – до 395,36 пункта. Общий объем торгов составил 691,7 млн грн.