Состояние Цукерберга сократилось на 600 млн долл. из-за падения акций Facebook

Состояние гендиректора Facebook Марка Цукерберга снизилось за день на 600 млн долл. - до наиболее низкого уровня со времени майского IPO соцсети из-за резкого падения акций компании по итогам торгов на Nasdaq в четверг, 16 августа, сообщает Bloomberg.

Акции Facebook в течение первого часа торгов на Nasdaq в четверг упали на 7%, достигнув исторического минимума – 19,69 долл. К завершению торгового дня ценные бумаги соцсети отыграли часть падения, закрывшись на уровне 19,87 долл. за акцию.

В начале августа бумаги уже опускались ниже 20 долл. за штуку на фоне слабой финансовой отчетности.

Facebook провела IPO на бирже NASDAQ 18 мая текущего года. Цена акций компании в рамках IPO была определена на уровне 38 долл. за штуку. Торги были начаты с задержкой на полчаса из-за технического сбоя на NASDAQ. В результате были неправильно обработаны заявки на 30 млн акций соцсети. В первый день торгов бумаги не падали ниже 38 долл., но уже на следующий день они потеряли 10% стоимости. После IPO капитализация Facebook сократилась почти на 50%, пишет «Газета.Ru».