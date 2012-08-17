"Макеевкагаз" планирует купить 26% "Лубныгаза"

ЧАО "Макеевкагаз" планирует купить 26% госпакет акций газоснабжающей компании "Лубныгаз" (Полтавская область), говорится в объявлении компании, размещенном в официальном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку "Вісник цінних паперів".

Напомним, 26% ПАО «Лубныгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 11 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 330 тыс. грн, шаг торгов - 5 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером ПАО «Лубныгаз» (Полтавская обл.) является НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 51% акций. В феврале т.г. кипрская компания Castlebury Limited стала собственником 10,486% уставного капитала «Лубныгаза» .

Собственником мажоритарного пакета газоснабжающей компании "Макеевкагаз" (Донецкая обл.) являются физические лица - резиденты.