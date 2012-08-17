Украинский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 17 августа повысился на 0,14% – до 1078,45 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 81,5 млн грн, из которых на фондовом рынке – 50 млн грн, на срочном рынке – 31 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (+1,97%), снижения - акции "Укрсоцбанка" (-2,61%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 17 августа снизился на 0,08% – до 395,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 647,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 439 млн грн, на облигации предприятий – 206,8 млн грн, на акции - 1,5 млн грн.