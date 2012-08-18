Акции Apple установили новый рекорд - 648,19 долл.

Акции американской корпорации Apple в пятницу, 17 августа, установили новый максимум, в ходе торгов достигнув стоимости в 648,19 долл., сообщает Associated Press.

На закрытии цена опустилась на несколько центов – до 648,11 долл.

Таким образом, стоимость одной акции по сравнению с четвергом повысилась на 11,77 долл. или на 1,9%. Предыдущий максимум был установлен 10 апреля этого года. Тогда цена акции составила 644 долл.

Как сообщает телекомпания CNN, следующую презентацию Apple планирует провести 12 сентября. Ожидается, на ней будет представлен новый iPhone.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщила, что Apple разрабатывает приставку, которую могли бы использовать операторы кабельного телевидения США, и ведет с ними на этот счет переговоры, пишет Газета. ru.