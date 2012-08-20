WIG-Ukrainе прибавил за неделю 2%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrainе на прошлой неделе продолжил возобновившийся в начале текущего месяца рост, поднявшись за последние пять торговых сессий еще на 2% после более 3% роста на предыдущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закончил неделю на максимальных значениях торгов на уровне 747,64 пункта, поднявшись со 2 августа на почти 7%.

Индекс украинских эмитентов продемонстрировал более значительный рост, чем основные индикаторы польского рынка, увеличение которых на прошлой неделе не превысило 1,24% (sWIG80) при 0,03% плюсе "голубых фишек".

На прошлой неделе подорожали бумаги семи из одиннадцати входящих в WIG-Ukrainе компаний.

Больше всего удалось увеличить капитализацию угледобытчику Sadovaya Group (+8,4%), а также сельскохозяйственным IMC и Agtoton: на 7,4% и 7%, соответственно.

Акции других подорожавших компаний прибавили от 1,1 до 3,4%.

Лидером падения стоимости бумаг стала дебютировавшая на Варшавской рынке в этом месяце KDM Shipping, которая за прошлую неделю потеряла 9,3% своей капитализации.

Акции агрокомпаний KSG-Agro, Milkiland, а также производителя аккумуляторов Westa подешевели от 3,1 до 1,6%.

Как сообщал УНИАН, потерявший за первую половину текущего года более 8% WIG-Ukraine закончил июль почти 10% плюсом, поднявшись с достигнутого в конце мая исторического минимума в районе около 590 пунктов к последнему закрытию почти на 25%.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка.