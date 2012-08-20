Начало недели обещает быть положительным на мировых фондовых площадках - эксперты

Начало недели обещает быть положительным на мировых фондовых площадках после того как торговая сессия пятницы с США завершилась на мажорной ноте.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Eavex Capital, которым располагает УНИАН.

Как отметили в компании, более сильные, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию и опережающим индикаторам придали инвесторам уверенности, а индекс S&P500 вплотную приблизился к 4-летнему максимуму. Сегодня утром российский рынок открылся повышением в пределах 0,5%, фьючерсы на S&P500 также находятся в незначительном «плюсе». Как отметили в Eavex Capital, европейские фондовые индикаторы в первые минуты сегодняшних торгов продемонстрировали скромное движение вверх в среднем на 0,1%.

В то же время, как отмечают эксперты Eavex Capital, с точки зрения технического анализа украинский фондовый индекс UX замкнулся в достаточно узком диапазоне между сильным уровнем сопротивления в 1100 пунктов и уровнем поддержки, расположенном в районе 1050-1060 пунктов. "Пробитие одного из данных уровней, скорее всего, и определит дальнейшее движение отечественного рынка", - отметили в компании.