8 из 26 предприятий ГМК могут претендовать на рейтинг инвестуровня - эксперт

Только 8 из 26 ключевых предприятий горно-металлургического комплекса Украины при эмиссии облигаций могут претендовать на кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

Об этом говорится в аналитическом отчете уполномоченного рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Как отмечают в агентстве, предприятия горно-металлургического комплекса в значительной степени на сегодня перегружены долговой нагрузкой. В то же время, по мнению агентства, проблема доступа к рынкам капитала на предприятиях ГМК должна решаться не за счет долговых ресурсов. В частности, по мнению представителей агентства, финансирование инвестиций должно идти как за счет ослабления налогового давления, так и путем выхода на IPO ключевых металлургических холдингов. "Дальнейшее злоупотребление долговым финансированием будет лишь повышать кредитные риски отрасли", - отмечается в отчете компании.

Как пишется в отчете, за последние 3 года доля Украины в общих объемах производства стали в СНГ колебалась на уровне 28-35%. Для СНГ Украина была значительным производителем стали, на которого в среднем приходилось треть объемов производства. В разрезе мирового рынка Украина, как производитель стали, медленно теряла долю, как и производители из СНГ в целом. С февраля 2009 года по июнь 2012 года доля Украины в мировом производстве снизилась с 2,68% до 2,24%, а в феврале 2012 года она была близка к психологическому барьеру в 2%. "Украинских металлургов вместе с их российскими коллегами вытесняли китайские производители, доля которых на мировом рынке росла. Одна из причин роста производства стали в Азии – продолжающийся экономический подъем в этом регионе", - отмечается в отчете агентства.

В январе-мае 2012 года украинские металлургические предприятия снизили производство стали на 4,4%, до 14,044 млн тонн. В то же время, за 5 месяцев текущего года Украина нарастила производство чугуна на 1%, до 12,093 млн тонн, но сократила выпуск готового проката на 7,7%, до 12,016 млн тонн. "Дальнейшие прогнозы на 2012 г. – неутешительные. На мировых рынках продолжается снижение спроса и падение цен", - отмечают в "Стандарт-Рейтинге".