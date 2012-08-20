Фондовым рынкам предстоит пройти через более убедительную коррекцию - эксперт

Фондовым рынкам все еще предстоит пройти через коррекцию более убедительную, чем околонейтральная динамика прошлой недели.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его мнению, «вероятности все еще сопутствуют пессимистам. С другой стороны, учитывая традиционно низкую торговую активность на финансовых рынках во второй половине августа, ожидать сильных движений в предстоящие недели не следует».

Как отметил П.Ильяшенко, глобальные рынки завершили еще одну неделю в хорошем настроении. Всего с 24 июля европейский Stoxx 600 прибавил более 15%, испанский IBEX 35 – более 25%. «Ситуация на европейском долговом рынке стабилизировалась, и все это на фоне отсутствия заметных поводов для оптимизма, кроме как вытеснение беспочвенного пессимизма, завладевшего инвесторами в середине лета», - полагает аналитик.

По его словам, текущая неделя будет более богата информационными поводами, чем предыдущая. Во-первых, для любителей спекулировать на тему количественного смягчения в США в среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC. Во-вторых, для тех, кто следит за экономическими данными, в четверг будут опубликованы предварительные индексы делового оптимизма PMI для европейских стран.