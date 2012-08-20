Ралли на мировых фондовых рынках длится уже более месяца - эксперты

Текущее ралли на мировых фондовых рынках длится уже более месяца.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, на прошлой неделе рост индексов ведущих мировых площадок продолжился. На момент закрытия торгов в пятницу, 17 августа, индексу S&P 500 (США) не хватило лишь одного пункта, чтобы обновить максимум с начала года. Котировки самой дорогой компании мира Apple Inc. в этот день достигли исторического максимума, увеличив ее капитализацию до 602,3 млрд долларов.

Как считают аналитики, основным фактором, поддерживающим оптимизм торговцев фондовых площадок на прошедшей неделе, стала экономическая статистика из США. Во вторник, 14 августа, стало известно, что объем розничной торговли в июле в США вырос на 0,8% после снижения в течение трех предыдущих месяцев. В среду порадовали данные по промышленному производству и использованию производственных мощностей в США, которые показали позитивную динамику по сравнению с предыдущим месяцем и оказались лучше ожиданий. Несколько индикаторов рынка недвижимости, опубликованных в четверг, показали разнонаправленную динамику, но были восприняты рынком позитивно. Приятный сюрприз преподнесли опубликованные в пятницу индекс опережающих показателей и индекс доверия потребителей, значения которых также превысили ожидания.

По мнению аналитиков, статистика, поступавшая на прошлой неделе из других регионов мира, не была столь воодушевляющей, но и не принесла особенных разочарований. Рост ВВП Японии во втором квартале 2012 года замедлился до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Годовой темп роста экономики Германии во втором квартале также замедлился, составив 0,5%.

Как отмечают аналитики, знаковым событием текущей недели будут встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Франции и Греции по поводу кризиса еврозоны. Рост фондовых рынков может продолжиться, если данные по рынку недвижимости и объему заказов на товары длительного пользования в США будут соответствовать прогнозам о росте этих показателей.

Аналитики обращают внимание, что вследствие очень низкой ликвидности на рынке торги акциями на Украинской бирже проходят на чрезвычайно низких объемах. В течение прошедшей недели волатильность на рынке была очень низкой. Индекс UX колебался в очень узком диапазоне и по результатам недели увеличился на 0,8%, закрывшись в пятницу на отметке 1078,5 пункта. «Несмотря на положительный результат, мы не можем всерьез говорить о позитивной тенденции на украинском рынке акций ввиду его общей слабости и отрицательного результата как за последние 30 дней, так и с начала года», - считают аналитики.

По их прогнозам, на текущей неделе объемы торгов отечественными акциями останутся очень низкими. Возможен небольшой рост индекса Украинской биржи.

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