"Газтек" планирует приобрести госпакеты акций десяти обл- и горгазов

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов ЧАО "Газтек" планирует приобрести выставленные на продажу государственные пакеты акций десяти предприятий по газоснабжению и газификации, говорится в сообщении компании, размещенном в официальном бюллетене по ценным бумагам.

В частности, "Газтек" планирует принять участие в конкурсах по приватизации 22,059% "Винницагаза", 23,42% "Волыньгаза", 26% "Днепропетровскгаза", 15,86% "Житомиргаза", 25% "Запорожгаза", 23,99% "Крымгаза", 26% "Луганскгаза", 25,79% "Сумыгаза", 26% "Тысменицагаза", 20,39% "Черновцыгаза".

Напомним, "Газтек" на приватизационном конкурсе 1 августа т.г. приобрел за 18 млн 970 тыс. грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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