Украинский фондовый рынок в понедельник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 20 августа снизился на 0,08% – до 1077,64 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49,6 млн грн, из которых на фондовом рынке – 35 млн грн, на срочном рынке – 14,6 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-1,71%) и "Донбассэнерго" (-1,60%), лидерами повышения - акции Алчевского меткомбината (+3,16%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 20 августа снизился на 0,11% – до 394,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 692,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 692 млн грн.