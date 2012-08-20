АУФТ подписала меморандум о сотрудничестве с НАБУ

Ассоциация "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией «Независимая ассоциация банков Украины» (НАБУ), сообщили УНИАН в пресс-службе АУФТ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, основными задачами сотрудничества являются взаимодействие АУФТ и НАБУ "по вопросам установления эффективного стратегического диалога на высоком уровне с соответствующими органами власти в части нормативного правового регулирования деятельности фондового рынка", "разработка и последующая реализация общих позиций по вопросам сотрудничества сторон", "установление и поддержание взаимоотношений с ведущими игроками фондового рынка с целью получения доступа к лучшим международным практикам осуществления операций с ценными бумагами", "осуществление мер по недопущению манипулирования и злоупотреблений на фондовом рынке" и пр.

Справка УНИАН. АУФТ имеет статус саморегулируемой организации профессиональных участников фондового рынка. По состоянию на май 2012 г. в АУФТ насчитывалось 750 членов. Ассоциация декларирует своей основной задачей защиту интересов всех участников организации путем нормативных инициатив, цель которых – обеспечение стабильного развития и модернизации фондового рынка Украины.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 г. Тогда председатель правления «Укрсоцбанка», глава совета НАБУ Борис ТИМОНЬКИН заявил, что в учредительном собрании НАБУ приняли участие руководители 75 банков, а учредительные документы НАБУ подписали 65 банков.

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