Динамика рисковых активов сейчас весьма неоднозначна - эксперт

Сложно вспомнить, когда в последний раз наблюдалась такая неоднозначная динамика рисковых активов, как сейчас.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что объем торгов акциями на рынке заявок Украинской биржи в понедельник, 20 августа, составил 5,6 млн гривень. «Это не антирекорд года, однако цифра довольно красноречива. На украинском рынке акций, как и на глобальных площадках, не происходит ровным счетом ничего интересного. Конечно, включив фантазию, можно найти аргументы в пользу идеи формирования вершины для индексов акций», - считает аналитик. Например, валютная пара EUR/USD не подтверждает тенденцию снижения доходности долговых обязательств Италии и Испании. В то же время, ротация лидирующих секторов на фондовом рынке США, напротив, говорит лишь о том, что позитивный тренд находится в начальной стадии.

«Мы не станем аргументировать в пользу одной из двух точек зрения. Рынки не предоставляют исчерпывающей информации на данном этапе, и попытка угадать будущее направление движения – это именно попытка угадать. По крайней мере, до момента роста торговой активности на фондовых площадках такая ситуация не претерпит изменений», - подчеркнул П.Ильяшенко.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов, в понедельник, 20 августа, снизился на 0,08% – до 1077,64 пункта. Общий объем торгов составил 49,6 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,11% – до 394,65 пункта. Общий объем торгов составил 692,8 млн грн.