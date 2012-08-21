Миллиардер Сорос приобрел 7,9% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед"

Миллиардер Джордж Сорос купил 7,9% акций британского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", осуществившего в начале августа первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как сообщает телекомпания Bloomberg, эта покупка сделала известного финансиста одним из крупнейших акционеров этого футбольного клуба после прежних полных владельцев - семьи Глейзеров.

Проведенное в начале августа клубом "Манчестер Юнайтед" публичное размещение акций, как сообщал ранее УНИАН, не вызвало ажиотажа на мировом фондовом рынке и принесло клубу на 100 млн долларов меньше, чем ожидали организаторы IPO.

По информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), цена размещения одной акции Manchester United Ltd составила 14 долларов при ожидавшемся организаторами ориентире 16-20 долларов. Один из грандов мирового футбола продажей 16,7 млн акций сумел привлечь лишь 233,2 млн долларов.

Оцененный рынком в 2,3 млрд долларов футбольный клуб направил привлеченные от продажи акций средства на сокращение долга в размере почти 663 млн долларов и покупку новых игроков.

Несмотря на прохладное отношение инвесторов, IPO Manchester United Ltd стало крупнейшим публичным размещением акций спортивной команды в мировой истории.

В 1999 году Всемирная борцовская организация привлекла в результате IPO 190 млн долларов.

Годовой доход клуба с июля 2011 года по июнь 2012 года оценивается в 519 млн долларов. В 2012 году «МЮ» планирует выручку на уровне 503 млн долларов.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году и на сегодняшний день, согласно исследованию Kantar, насчитывает 659 миллионов поклонников по всему миру, почти половина из которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.