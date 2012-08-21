Минфин на аукционе не смог продать ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 21 августа, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

По ОВГЗ сроком обращения 5 лет подана одна заявка объемом 10 млн грн и доходностью 23,9%, но она не была удовлетворена.

Ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса сообщил, что не исключает дружественное размещение на аукционе по продаже ОВГЗ 21 августа ввиду отсутствия рыночного спроса.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» также отмечали вероятность заключения нерыночных сделок на аукционе во вторник с учетом того, что до аукциона, запланированного на следующую неделю, правительству необходимо будет выплатить 2,2 млрд грн в рамках погашения внутренних обязательств, что увеличивает потребность в рефинансировании долга.

Как сообщал УНИАН, на аукционе Минфина по продаже ОВГЗ во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На аукционе 7 августа Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.