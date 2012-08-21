Индекс Украинской биржи во вторник вырос на 0,83%, ПФТС - на 1,04%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 21 августа повысился на 0,83% – до 1086,59 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 48 млн грн, из которых на фондовом рынке – 30,5 млн грн, на срочном рынке – 17,6 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (+2,23%), Авдеевского коксохима (+2,05%), "Мотор Сич" (+2,01%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 21 августа повысился на 1,04% – до 398,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 272,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 266,6 млн грн, на акции - 4,2 млн грн, на инвестиционные сертификаты - 1,7 млн грн.