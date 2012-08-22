Продажа госпакета "Уманьгаза" перенесена на сентябрь
10:37, 22 августа 2012Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес продажу 15,264% госпакета акций ПАО "Уманьгаз" с июля на сентябрь т.г., сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 22 августа т.г.
Напомним, в соответствии с утвержденном Фондом планом-графиком, 15,264% "Уманьгаза" планировалось выставить на продажу вместе с пакетами других облгазов в июле т.г.
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