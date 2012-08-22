Акции четырех ТЭЦ выставят на продажу в третьем квартале

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже находящихся в госсобственности 100%-ных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ в третьем квартале т.г. Об этом говорится в приказе ФГИУ, обнародованном в "Ведомостях приватизации" от 21 августа т.г.

Напомним, ранее ФГИУ принял решение выставить на продажу 101 млн 638 тыс. акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ" (номинальная стоимость одной акции 0,25 грн), 118 млн 966 тыс. акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" (номинальной стоимостью 0,25 грн), 174 млн 101 тыс. акций ПАО "Одесская ТЭЦ" (номинальной стоимостью 0,25 грн), 295 млн 909 тыс. акций ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" (номинальной стоимостью 1 грн).