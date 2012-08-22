"Капитал Индекс Групп" купил 90,811% акций "Киевского мотоциклетного завода" за 59,8 млн грн

ООО "Капитал Индекс Групп" приобрело 22 августа на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 90,811% акций "Киевского мотоциклетного завода" за 59,8 млн грн, передает корреспондент УНИАН.Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляла 32 млн 500 тыс. грн.

В состоявшихся аукционных торгах принимали участие всего два участника - ООО "Металлконтрактсбыт" и ООО "Капитал Индекс Групп".

До этого представителями конкурсной комиссии были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми "Металлконтрактсбыт" предложил за 90,811% акций "Киевского мотоциклетного завода" 47 млн грн, второй участник конкурса - "Капитал Индекс Групп" - предложил за приватизируемый пакет 50 млн грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 1 августа т.г. объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 90,811% госпакета акций ПАО "Киевский мотоциклетный завод".

Справка УНИАН. В пользовании ПАО "Киевский мотоциклетный завод" находится два земельных участка площадью 240 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия 2012 г. объем реализованной продукции предприятия составил 4 млн грн, убыток - 9,8 млн грн, дебиторская задолженность - 3,7 млн грн, кредиторская задолженность - 4,6 млн грн, стоимость активов - 35 млн грн.

ООО "Капитал Индекс Групп" (Киев) работает на рынке финансовых услуг, собственником ООО является компания, расположенная на Британских Виргинских островах.

ООО "Металлконтрактсбыт" (Киев) занимается оптовой торговлей железными изделиями, водопроводным и обогревательным оборудованием.