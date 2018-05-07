Цена "Крымского титана" должна быть не менее полмиллиарда долларов

Фонд госимущества готовит к приватизации государственный пакет «Крымского титана», являющегося одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе и которому принадлежит 2% мирового рынка в этом сегменте. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства. В состав «Крымского титана», помимо головного предприятия, входят два филиала – уникальные Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат. Вторая половина актива «Крымского титана» принадлежит компании Ostchem, управляющей химической империей бизнесмена Дмитрия Фирташа. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета "Крымского титана" составляет более 368 млн грн. Экс-министр промышленности Валерий Мазур в интервью УНИАН рассказал, какова реальная стоимость 50+1 акция флагманского предприятия химпрома и что нужно в первую очередь сделать перед его продажей.

- Валерий Леонидович, какова реальная цена выставляемых на продажу 50%+1 акция «Крымского титана»?

Не менее 400-500 млн долларов. Именно так Фонд госимущества должен оценить этот пакет акций «Крымского титана». Если сделают оценку и продадут за 20-30 млн. долларов, тогда это будет неприкрытый грабеж национального достояния.

- Откуда такие опасения?

Дело в том, что «Крымский титан» - частная, а не публичная компания. И приоритетное право на покупку принадлежащего государству пакета акций имеет Ostchem Germany. Спрашивается, зачем компании платить реальную цену за пакет акций? Они хотят купить подешевле, почти бесплатно. Была бы конкуренция. Тогда цена продажи оставшегося пакета акций значительно выросла бы.

Повторюсь, ФГИ обязан оценить 50% +1 акция за 400-500 млн. долларов. Если же компания Ostchem Germany, которую контролирует известный бизнесмен Дмитрий Фирташ, не захочет платить такую сумму, тогда Фонд может предложить акции другому покупателю.

- Кто еще, кроме Фирташа, мог бы претендовать на контрольный пакет «Крымского титана»?

И российский бизнес, и европейский. Но у меня вызывает больше тревогу даже не сам факт закрытого конкурса, а то, что вместе с приватизацией «Крымского титана» государство может потерять два ценнейших горнорудных комбината. Это Вольногорский горно-металлургический комбинат, базирующийся на крупнейшем в Европе месторождении титаноциркониевых руд и Иршанский горно-обогатительный комбинат, который разрабатывает Междуреченское месторождение титановых руд.

Используя продукцию этих комбинатов, наше государство получило уникальную возможность реализовать замкнутый цикл производства титана, циркония, гафния, которые используются в высокотехнологическом машиностроении, ядерной энергетике, авиастроении, космической промышленности и пр. Ориентировочная стоимость каждого комбината - 3-5 млрд. долл. В сумме - 10 млрд долл. За эти деньги государство сможет залатать многие дыры в бюджете.

- Не завышена ли оценка?

Отнюдь. Годовая прибыль одного из этих предприятий составляет, по сообщениям в прессе, примерно 200 млн. долларов, второго – 150 млн. Теперь умножьте на запасы уникального и бесценного сырья – минимум 60 лет - и тогда получите окончательную стоимость.

- На чем же зарабатывает нынешний арендатор?

На крайне низкой стоимости платы за добычу минерального сырья. Приведу несколько цифр: ставка платы за единицу погашенных запасов титановой руды в 2012 году составляет 3,99 грн за тонну, титаноциркониевой – 7,4 грн.

В тоже время, на рынке тонна ильменитового концентрата стоит 300 долларов, циркониевого - 3000 долларов, рутилового - 2700 долларов. А одна тонна титановой губки и вовсе 10 тыс. долларов. Так что ответ на вопрос, реальную ли плату берет государство за использование своих недр, вполне очевиден.

Зато добыча известняка, который используют строители и аграрии, облагается ставкой 25 грн за тонну. При этом затраты на его добычу составляют составляет 50 грн, а продают его в карьере максимум по 100 грн за тонну. Выходит, что строительство и известкование почв сельхозземель государство никак не стимулирует.

- Получается, что государство теряет доходы на мизерной арендной плате и может потерять огромные деньги на возможной продаже Вольногорского и Иршанского комбинатов?

Парадокс, но именно так и получается. Государство, ведя сложные переговоры с МВФ по поводу займов, в то же время теряет значительно большие деньги, закрывая глаза на разорительную аренду уникальных горнорудных комбинатов.

- В 2008-2009 годах правительство Юлии Тимошенко пыталось Вольногорский и Ирашанский комбинаты вернуть государству. Почему не получилось?

Тогда помешала коррупция в судах. По большому счету, для возвращения комбинатов государству из аренды никакого решения суда не требуется. И не нужно мирового соглашения, тем более такого постыдного, которое было подписано в прошлом году. Дело в том, что в наблюдательном совете 4 из 7 человек представляют государство. Следовательно, если государство решило вернуть себе ГОКи, тогда четыре человека должны поднять руки и проголосовать за это.

- Да, но этого не происходит.

Значит, государство не хочет возвращать себе ценнейшие предприятия. Если это не так, то правоохранительные органы - Генпрокуратура, СБУ - должны выяснить, почему члены наблюдательного совета и правления «Крымского титана» вместо государственных интересов отстаивают интересы частной компании.

Точно так же есть вопрос к ФГИУ. Почему Фонд заключил убыточное мировое соглашение с компанией Фирташа, путем которого даже снизили задолженность за арендную плату? Здесь прямое нанесение ущерба государству в особо крупных размерах.

- Как комбинаты оказались в аренде «Крымского титана»?

В 2004 году они были переданы в аренду на пять лет. Передачу предприятий Фонд госимущества осуществил опять-таки совсем не на конкурсных принципах. Тогда обосновали это тем, что государство ежемесячно будет получать в бюджет арендную плату в размере 1,8 млн. грн., то есть, чуть более 200 тыс. долл. Ну а сколько реально получает арендатор, забирая себе прибыль Вольногорского и Иршанского комбинатов, я уже говорил.

Самое интересное, что оба комбината до середины 2000-х годов были сверхприбыльными, с уровнем рентабельности в среднем 30%. Они активно проводили работу по модернизации и реконструкции производства. Например, в период 1995-2004 годов на Иршанском ГОКе были построены четыре обогатительные фабрики с карьерами стоимостью несколько миллиардов долларов. Им не нужен был никакой арендатор.

- Но может арендатор вкладывает средства в развитие комбинатов?

Обещает. Но, как говорят, обещать - не значит жениться. Но я слышал другую оценку - о варварской или хищнической добыче ископаемых. Технологии не соблюдаются. В селах вокруг Иршанского ГОКа в колодцах пропала вода.

Последние годы на Иршанском ГОКе нового ничего не делается. Правда, ведутся разговоры об освоении трех новых месторождений за три года. Будто бы глядя в потолок, составлена программа «Титан Украины». До сих пор не утверждены даже запасы ископаемых на новых месторождениях. И это при том, что на строительство одной обогатительной фабрики обычно уходит пять лет.

Не просматривается реальная перспектива и на Вольногорском ГМК. Горнодобывающая техника в нужных масштабах почти не обновляется. Месторождение дорабатывают. Нынешнего карьера хватит на 4-5 лет. Для освоения нового Матреновского месторождения потребуется лет десять. То есть, уже намечается разрыв в непрерывности производства.

Вольногорский ГМК, как впрочем и Иршанский ГОК, был сдан в аренду на подъеме - оборудование обновленное, качество продукции - высшей категории. Раньше добывали 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Сейчас - примерно 130-140 тыс. тонн. Единственный в Украине новейший завод по производству электроплавильных огнеупоров (бакора) из циркониевого сырья Вольногорского ГМК мощностью 10 тыс. тонн в год (таких заводов всего 6 в мире) остановлен. В результате для 72 украинских стекловарных заводов закупается 12-15 тыс. тонн в год бакора за рубежом за валюту.

Основной потребитель украинского титанового сырья - Россия теперь все больше и больше приобретает для себя концентрат во Вьетнаме, Австралии, Шри Ланке, на других рынках. Вот такие последствия "успешной" операции по передаче в аренду названых горнорудных комбинатов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть - перед продажей госпакета акций «Крымского титана» нужно вернуть в гособственность Вольногорский и Иршанский комбинаты.

- К руководству страны обращались?

Я написал письма премьер-министру Николаю Азарову и секретарю СНБО Андрею Клюеву. Но пока получил лишь отписки от Фонда госимущества и Минэкономразвития. Но надеюсь, что премьер-министр все-таки примет решительные меры. Ведь бюджету позарез нужны деньги.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Николай Бабич (УНИАН)