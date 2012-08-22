Рынок акций США открыт для более глубокой коррекции - эксперт

Рынок акций США постигло классическое фиксирование прибыли, что открыло перспективы для более глубокой коррекции.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что по ходу торговой сессии во вторник, 21 августа, индекс S&P 500 достиг максимальной отметки с мая 2008 года, но у покупателей не хватило ресурсов удержать эту высоту. Показательным примером служит динамика акций Apple: +1,3% по ходу дня, -1,3% по итогу.

По словам аналитика, сегодняшняя торговая сессия более богата на экономические новости и информационные поводы. Внимание рынка разделено между публикацией протоколов прошлого заседания FOMC с одной стороны, и греческими переговорами с другой. В то же время, решающее влияние на динамику рисковых активов окажет техническая картина и завтрашняя публикация индексов Flash PMI.